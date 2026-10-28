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        Burdur'da 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü tutuklandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Burdur'da 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü tutuklandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkiindeki AntalyaIsparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O.D. (38) idaresindeki Buzlu firmasına ait 26 UA 030 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada İlker Akbay (38) hayatını kaybederken, Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A.(43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlker Akbay'ın ise otobüs içerisinde sıkışan cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılırken yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedavisinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Kaza nedeniyle kapanan Isparta Antalya kara yolu ise bahse konu otobüsün kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

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        Tedavisinin ardından otobüs şoförü tutuklandı

        Isparta'da tedavisi tamamlanan otobüs şoförü M.O.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından otobüs şoförü M.O.D., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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