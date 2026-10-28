Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, milletvekilleri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        REKLAM

        Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek fener alayı ve ardından saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseri gerçekleştirilecek.

        - Muğla

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'nda yağan yağmura rağmen düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın saat 09.30'da başlayacak törenin ardından 10.30'da Herodot Kültür Merkezi'ndeki kutlamalarla devam edecek.

        Cumhuriyet coşkusu, 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenecek fener alayıyla yaşanacak​​​​​​​. Bodrum merkezde Milta Bodrum Marina'dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak.

        - Isparta

        Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        REKLAM

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Program kapsamında gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Vali Erin, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek kabirlere çiçek bıraktı.

        Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Başkonak ile gaziler, kurum müdürleri, oda başkanları ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

        - Burdur

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça, İl Emniyet Müdürü Gökhan Dedebağı, vali yardımcıları, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı.

        REKLAM

        Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Dizlek ve Belediye Başkanı Ercengiz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı
        Ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı
        Burdur'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasına karışan s...
        Burdur'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasına karışan s...
        Burdur'da 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü...
        Burdur'da 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü...
        Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı çelenk sunma töreni ile başla...
        Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı çelenk sunma töreni ile başla...
        Burdur'da Cumhuriyet konseri düzenlendi
        Burdur'da Cumhuriyet konseri düzenlendi
        GÜNCELLEME - Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 ki...
        GÜNCELLEME - Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 ki...