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        Ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı

        BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza ilişkin gözaltına alınan aracın şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı

        BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza ilişkin gözaltına alınan aracın şoförü tutuklandı.

        Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. M.O.D.’nin (38) kontrolünü yitirdiği 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay (38) hayatını kaybetti, Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A. (43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

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        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.O.D., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.O.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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