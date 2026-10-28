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        Servis minibüsü otomobille çarpıştı; 12 öğrenci hastaneye kontrole götürüldü

        BURDUR'da öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Servis minibüsü otomobille çarpıştı; 12 öğrenci hastaneye kontrole götürüldü

        BURDUR'da öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Burdur merkez Armağan İlci Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin B. yönetimindeki 15 AAD 799 plakalı özel bir kursun öğrenci servis minibüsü ile Ahmet T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ve minibüs şoförleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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