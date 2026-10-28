Karayoluna mermer parçalarını düşüren tır sürücüsüne para cezası

Olay, saat 17.00 sıralarında BurdurAntalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ADN 482 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada taşıdığı mermerler yola düştü. Yola saçılan mermer parçaları yolda tek şerit kapanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tır hakkında idari işlem uyguladı. Karayolları ekipleri ise yola düşen mermer parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Burdur'da kavşaktan dönüş yapan tırdan yola mermer parçaları düştü. Polis ekipleri tarafından tıra idari para cezası uygulanırken karayolları ekipleri yola saçılan mermer parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

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