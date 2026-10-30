Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 30.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ürkütlü köyünde M.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ