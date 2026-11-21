Burdur'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ö. (60) idaresindeki 07 BOC 268 plakalı otomobil Antalya-Isparta kara yolu Çamlıdere köyü mevkisinde M.K. (39) yönetimindeki 17 AIJ 948 plakalı çekiciyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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