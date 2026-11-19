Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yalçın Bağcı, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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