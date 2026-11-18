Yüksel, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yüksel, muhtar Demir ve jandarma ekipleri, ineği bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Yüksel, daha sonra jandarmaya başvurarak ineğinin bulunmasını talep etti.

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