Burdur'da kaybolan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi
Burdur'da kaybolan inek, jandarma ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Burdur'da kaybolan inek, jandarma ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Yassıgüme köyünde yaşayan Ramazan Yüksel, kaybolan ineğini bulamayınca köy muhtarı Ali Demir'den yardım istedi.
Yüksel, daha sonra jandarmaya başvurarak ineğinin bulunmasını talep etti.
Yüksel, muhtar Demir ve jandarma ekipleri, ineği bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmalar sonucunda arazide bulunan inek, sahibine teslim edildi.
Yüksel, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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