Bucak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Camii Mahallesi'ndeki bir parkta Ahmet T.A. (19), Yunus E.S. (18), Muhammet O.B. (20) ile Yasin U. (22), Ahmet T.B. (20), Yusuf U. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Yunus E.S. ve Muhammet O.B. kesici aletle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili şüpheliler Yasin U., Yusuf U. ve Ahmet T.B. gözaltına alındı.
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