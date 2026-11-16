Bucak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Olayla ilgili şüpheliler Yasin U., Yusuf U. ve Ahmet T.B. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Camii Mahallesi'ndeki bir parkta Ahmet T.A. (19), Yunus E.S. (18), Muhammet O.B. (20) ile Yasin U. (22), Ahmet T.B. (20), Yusuf U. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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