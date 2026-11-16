Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Bucak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Bucak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Bucak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Camii Mahallesi'ndeki bir parkta Ahmet T.A. (19), Yunus E.S. (18), Muhammet O.B. (20) ile Yasin U. (22), Ahmet T.B. (20), Yusuf U. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Yunus E.S. ve Muhammet O.B. kesici aletle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili şüpheliler Yasin U., Yusuf U. ve Ahmet T.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Burdur'da 1 aydır kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu Cenaze oksi...
        Burdur'da 1 aydır kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu Cenaze oksi...
        Burdur'da yangın paniği: 2 ev hasar gördü
        Burdur'da yangın paniği: 2 ev hasar gördü
        Burdur'da Gazze'deki okul saldırılarına dikkati çekmek için nöbet
        Burdur'da Gazze'deki okul saldırılarına dikkati çekmek için nöbet
        Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı
        Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı