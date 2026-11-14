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        Burdur'da Gazze'deki okul saldırılarına dikkati çekmek için nöbet

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şubesi, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik "İnsanlık Nöbeti" başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Burdur'da Gazze'deki okul saldırılarına dikkati çekmek için nöbet

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şubesi, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik "İnsanlık Nöbeti" başlattı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, Gazze ve Filistin'deki okullara yönelik saldırılara dikkati çekmek için alana temsili okul sırası, top ve taşlar yerleştirdi.

        Dernek adına basın açıklaması yapan müezzin Harun Bilgiç, Gazze'de yaşananlara karşı insanlığın vicdanına seslenmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Dünyanın sessizliğe gömmek istediği çocukların çığlığına ses olmak istediklerini belirten Bilgiç, "Gazze'de yalnızca insanlar ölmüyor. İnsanlığın vicdanı, adaletin itibarı ve uluslararası hukukun inandırıcılığı da enkaz altında kalıyor. Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşı, kağıdı enkaz, kelimeleri ise Gazze'nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır." dedi.

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        Gazze'de yaşananların rakamlara sığdırılamayacak bir felaket olduğunu vurgulayan Bilgiç, çocukların, annelerin ve babaların yaşadığı acılara dikkati çekti.

        Gazze'de çocukların yalnızca bombalarla değil, açlık, susuzluk, soğuk ve tedavi imkanlarından yoksun bırakılmaları nedeniyle de hayatını kaybettiğini ifade eden Bilgiç, "Bir daha annesinin sesini duyamayacak çocuklardan, evladının kokusunu enkazın altında arayan annelerden, bir lokma ekmeği çocukları arasında paylaştırırken kendi açlığını unutan babalardan söz ediyoruz. Oyuncakları olması gereken yaşta kefenlerle tanışan yavrulardan söz ediyoruz." diye konuştu.

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        Bilgiç, uluslararası kamuoyuna Gazze'yi gündemde tutma ve mazlumların yanında yer alma çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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