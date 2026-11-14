Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı

        Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan robotik kodlama sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan robotik kodlama sınıfı açıldı.

        Açılışta konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınıfta öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı çalışmaların üniversite ile okul arasındaki işbirliği kapsamında destekleneceğini belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar da sınıfın yapımına katkı sağlayan Cadıl'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, sınıf gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
        Burdur'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
        IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kurtulmuş, Burdur'da konuştu:
        IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kurtulmuş, Burdur'da konuştu:
        Burdur'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
        Burdur'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
        Kızını taciz ettiği kişiyi dövüp polise teslim etti
        Kızını taciz ettiği kişiyi dövüp polise teslim etti
        Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı