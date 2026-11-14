Bucak'ta öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar da sınıfın yapımına katkı sağlayan Cadıl'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınıfta öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı çalışmaların üniversite ile okul arasındaki işbirliği kapsamında destekleneceğini belirtti.

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