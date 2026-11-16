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        Burdur'da 1 aydır kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu Cenaze oksijen maskesi ve tüp kullanan ekipler tarafından çıkartıldı

        Burdur'da yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen 56 yaşındaki adamın cenazesi, evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler tarafından oksijen maskesi ve tüpü kullanılarak çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Burdur'da 1 aydır kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu Cenaze oksijen maskesi ve tüp kullanan ekipler tarafından çıkartıldı

        Burdur'da yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen 56 yaşındaki adamın cenazesi, evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler tarafından oksijen maskesi ve tüpü kullanılarak çıkarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Burdur merkez Karasenir Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Aytuç Saltık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumunu kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan ve evden ağır koku geldiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Aytuç Saltık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Saltık'ın yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler oksijen maskesi ve tüpü kullanarak cenazeyi evden çıkardı. Aytuç Saltık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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