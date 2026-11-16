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        Burdur'da yangın paniği: 2 ev hasar gördü

        Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde iki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evlerde maddi zarar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Burdur'da yangın paniği: 2 ev hasar gördü

        Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde iki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evlerde maddi zarar meydana geldi.

        Yangın, gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve M.A.'ya ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin iki eve de sirayet etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki evde de maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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