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        Ramsar Sözleşmesi Genel Sekreteri Mumba, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

        Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi'nin Genel Sekreteri Dr. Musonda Mumba, Burdur'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Ramsar Sözleşmesi Genel Sekreteri Mumba, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

        Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi'nin Genel Sekreteri Dr. Musonda Mumba, Burdur'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Mumba, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Türkiye'ye geldi.

        Burdur'u ziyaret eden Mumba, ilk olarak Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi'nde yer alan, son yıllarda kuraklıktan etkilenen Burdur Gölü kenarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle incelemede bulundu.

        Göldeki kuşları dürbünle izleyen Mumba, burada yetkililerden bilgi aldı.

        Mumba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi COP 31'e ev sahipliği yaptığı için tebrik ettiğini söyledi.

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        Dünya üzerindeki binlerce insanın burada gezegeni tartıştığını belirten Mumba, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında Burdur Gölü'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. COP31'in, gezegenimizi güvenli bir şekilde koruyabilmek için onu nasıl dengeli biçimde yönetebileceğimize odaklanan sonuçlar ortaya koymasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

        Sulak alanların iklim değişikliği konusunda gezegende çok önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Mumba, sulak alanların su döngüsü aracılığıyla iklim dinamikleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Mumba, "Gezegenin doğal dengesinin korunmasında temel bir rol oynuyorlar ve insanlar, sulak alan ekosistemlerinin sunduğu hizmetlere bağımlı." ifadesini kullandı.

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        Sulak alanların ekonomik açıdan da önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Mumba, Burdur çevresinde çok sayıda tarımsal faaliyet yürütüldüğünü, bu faaliyetlerin gıda üretmek, ekonomiye katkı sağlamak için kullanılabilen su miktarına bağlı olduğunu dile getirdi.

        Mumba, daha sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ı ziyaret etti. Son olarak Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Mumba, burada Ramsar Sözleşmesi hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu da, Burdur Gölü ve sulak alanlara ilişkin sunum yaptı.

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        Mumba'ya programında Akdeniz Sulak Alanlar Girişimi (MedWet) temsilcisi Chris Rostron eşlik etti.

        İran'ın Ramsar kentinde 1971'de imzalanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını esas alan temel uluslararası çerçeveler arasında yer alıyor.

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