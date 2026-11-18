Burdur'da çıkan yangından 180 ton saman balyası çıkan yanarak kül olurken ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'ye ait açık alanda istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 180 ton saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken ekipler tarafından soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.