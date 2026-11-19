Olay, dün Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki M.A.'nın parmağına 26'lık somun sıkıştı. Somunun çıkarılamaması üzerine çocuk ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisinde çalışma başlatan itfaiye kurtarma ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan somunu zarar vermeden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından somun çıkarılırken, M.A. hastanede tedavi altına alındı.

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