Burdur'da çocuğun parmağında sıkışan somunu itfaiye çıkardı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çocuğun parmağında sıkışan somun hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çocuğun parmağında sıkışan somun hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.
Mustafa A'nın (12) oyun oynadığı 26 milimetrelik somun parmağında sıkıştı.
Somunu çıkaramayan aile, çocuğu Yeşilova Devlet Hastanesine götürdü. Burada da somun çıkarılamayınca çocuk Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yardım istenmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiyenin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasında spiral makinesiyle kesilen somun çıkarıldı.
Mustafa A'nın bir süre hastanede tedavi göreceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.