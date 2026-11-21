İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 TDZ 54 plakalı araç, geri manevra yaptığı sırada yabancı uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı.

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