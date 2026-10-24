Burdur'da çıkan yangın geceyi aydınlattı Yangında 3 ev ve 1 ahır hasar gördü

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır hasar görürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bir evde yangın çıktı. Çıkan yangının bitişiğinde bulunan 2 eve ve 1 ahıra sıçraması üzerine bölgeye bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev ve 1 ahırda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.