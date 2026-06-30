Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da eski cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da eski cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da eski cezaevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Burdur'da eski cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da eski cezaevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Armağan İlci Bulvarı'nda bulunan eski cezaevinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla yanlarına gitti, 3.28 pr...
        Denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla yanlarına gitti, 3.28 pr...
        Burdur'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaraland...
        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaraland...
        Burdur'da abartı egzoz kullanılan 2 araç trafikten men edildi
        Burdur'da abartı egzoz kullanılan 2 araç trafikten men edildi
        Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yar...
        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yar...