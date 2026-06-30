Burdur'da eski cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da eski cezaevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü. Armağan İlci Bulvarı'nda bulunan eski cezaevinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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