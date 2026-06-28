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        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 01:04 Güncelleme:
        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Y. idaresindeki 15 AH 128 plakalı hafif ticari araç Burdur-Fethiye karayolundaki kavşakta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Hacer Y. ile Ziynet B. yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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