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        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Fahri G. (31) idaresindeki 10 SB 102 plakalı tır, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınlarında İbrahim G. (83) yönetimindeki 07 AVB 550 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki Sabira Y. (70) yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, cenaze ise morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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