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        Burdur'da motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

        Burdur Valiliği, yarın sağanak nedeniyle motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Burdur'da motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

        Burdur Valiliği, yarın sağanak nedeniyle motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli fırtınamsı rüzgar beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği ile trafik düzeninin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, il genelinde yarın saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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