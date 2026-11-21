Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Isparta Antalya Kara yolu Ağlasun ilçesi Çamlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ö. idaresindeki 07 BOC 268 plakalı otomobil ile Mehmet K.'nin kullandığı 17 AIJ 948 plakalı çekici çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Ayşe Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.