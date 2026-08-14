Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Burdur'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Burdur'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Yargıtay'ın bozduğu davada polis memuru yeniden yargılandı, adli kontrol şa...
        Yargıtay'ın bozduğu davada polis memuru yeniden yargılandı, adli kontrol şa...
        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bucak'ta vefat eden gazi toprağa verildi
        Bucak'ta vefat eden gazi toprağa verildi
        Çalıntı otomobille polisten kaçtı: 40 kilometrelik kovalamaca Burdur'da son...
        Çalıntı otomobille polisten kaçtı: 40 kilometrelik kovalamaca Burdur'da son...
        Park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti