Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan için veda programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirilen programda Bilgihan için hazırlanan video izletildi.

Programda konuşan Bilgihan, bu şehre hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti.

Burada keyifle çalıştığını dile getiren Bilgihan, şunları söyledi:

"Mülki idare amiri olmak benim ideallerimden bir tanesiydi. Hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu hayali gerçekleştirirken tabii ki bir insan yetiştirmek de çok kolay değil. Rahmetli babamın, kıymetli annemin, değerli kardeşlerimin, sevgili eşimin, onun ailesinin, çok değerli çocuklarımın emeklerinin hakkını ödeyemem. Bunu bir defa daha ifade etmiştim bir önceki görev yerimde. Ama bu aileler sadece bizim kan bağı içerisinde olduğumuz ailelerimizden ibaret olmuyor. Burada gördüğümüz her gönül dostu benim bu güzel ailemin bir parçası oluyor. Burdur da bu ailenin çok müstesna bir parçası."

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Bilgihan, Burdur'da 26 ay görev yaptığını belirterek, bu süreçte köylerde, ilçelerde ve beldelerde toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Görev süresince büyükten küçüğe, gençten yaşlıya, çiftçiden sanayiciye, esnaftan kooperatif temsilcilerine, yöneticilerden siyasetçilere kadar birçok kesimle buluştuğunu aktaran Bilgihan, imkanları dahilinde daha iyisini ve daha fazlasını yapmak için çalıştığını vurguladı.

Görev süresince birlikte çalıştığı kişilere teşekkür eden Bilgihan, şunları kaydetti:

"Nereye gidersem gideyim, Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursam olayım, bir hemşehriniz, kardeşiniz, ablanız, arkadaşınız, evladınız olarak, kıymetli şehit annelerimin, gazilerimin, gazi babalarımın, çok değerli köylümün, çiftçimin, öğretmenlerimin, doktorumun, hangi sektörde, hangi alanda, hangi çalışma noktasında olursa olsun herkesin bir kardeşi, bir arkadaşı, bir ahbabı olarak buradan ayrılıyorum."

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Programın sonunda Bilgihan'a vali yardımcıları tarafından hediyeler verildi.