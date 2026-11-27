Vali Tülay Baydar Bilgihan, Burdur İl Genel Meclisi üyelerine veda etti.

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Bilgihan, İl Özel İdaresinde meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Bilgihan, burada yaptığı konuşmada iki yıl iki ay boyunca hem hizmetlerin yönetilmesinde, kırsal kalkınmanın yürütülmesinde güzel ve verimli süreç geçirdiklerini belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Güzel işler yapıldığını ve bundan sonra da güzel işler yapılacağına inandığını vurgulayan Bilgihan, "Burdur'a yolu düşen herkesin sevgiyle Burdur'dan ayrılacağını düşünüyorum. Allah'a emanet olun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Önümüzdeki süreçlerde de inşallah Türkiye'nin neresinde olursak olalım ne iş yaptığımız önemli değil, nasıl yaptığımız önemli. Devletimize gururla mutlulukla hizmet etmenin şerefine, onuruna erdik. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

REKLAM

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile meclisteki siyasi partilerin grup sözcüleri de söz alarak Bilgihan'a teşekkür etti ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bilgihan'a çiçek ve hediye takdim edildi.