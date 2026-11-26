Burdur'da ters yönde ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Gözyaşları ile toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.