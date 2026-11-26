BURDUR'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mustafa Eren Baş (18) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Burdur- Fethiye yolu Ali Kemal Erdem Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Eren Baş yönetimindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil ile Ömer Ö. (25) yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Eren Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Ömer Ö. ile araçlardaki Mevlüt Mesuthan Ö. (18), Ahmet Arda A. (18), Alper Göktuğ Ç. (17), Halil Mert B. (15) ve Hasan Emre S. (16) ise itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 6 yaralı ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet Arda A. ve Halil Mert B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.