Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakanlığı emrine alınan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın yerine İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız atandı. 19 Eylül 2024 tarihinde Burdur Valiliğine atanan ve 25 Eylül 2024 tarihinde görevine başlayan Tülay Baydar Bilgihan'ın yaklaşık 2 yıllık valilik görevi sona erdi. Kararname ile Burdur'un yeni valisi ise İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Burdur Valilisi İçişleri Bakanlığı emrine alınırken yerine Pendik Kaymakamı atandı.

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