Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Engin Sefa Erkmen'in (20) kullandığı 06 EPU 205 plakalı motosiklet, Bucak-Antalya kara yolu Mustafa Konu Kavşağı'nda Kadir G. (72) yönetimindeki 07 BMK 93 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkmen ile hafif ticari aracın sürücüsü Kadir G, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erkmen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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