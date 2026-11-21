Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Mustafa Yaman oldu
Burdur'un Bucak ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhammet Mustafa Yaman seçildi.
Burdur'un Bucak ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhammet Mustafa Yaman seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, üyeler oylarını kullandı.
Seçimde, mevcut başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun beyaz listesi ile Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi yarıştı.
Meçikoğlu ve Yaman, oy kullanmaya gelen üyeleri kapıda karşılayarak selamladı.
Seçimde, 8 meslek grubunda bin 50 üye oy kullandı.
En fazla oyu alan Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi seçimin kazananı oldu.
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