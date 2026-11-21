Sürücüsünün geri manevra yaptığı aracın çarptığı çocuk öldü
BURDUR'un Çavdır ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı aracın çarptığı Suriye uyruklu Miheymid Elmiheymid (2) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
BURDUR'un Çavdır ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı aracın çarptığı Suriye uyruklu Miheymid Elmiheymid (2) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, ilçeye bağlı Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 07 TDZ 54 plakalı araç, Miheymid Elmiheymid'e çarptı. Kazada Elmiheymid, olay yerinde hayatını kaybetti. Miheymid Elmiheymid'in cenazesi morga konuldu.
Miheymid Elmiheymid'in ailesinin, Söğüt beldesindeki seralarda çalışmaya geldiği öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.