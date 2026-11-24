Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 7 Kasım günü akşam saatlerinde Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Kamişçi (24) idaresindeki 07 ZN 470 plakalı otomobil, AntalyaBurdur karayolu istikametinde seyir halindeyken Belediye Kademe karşısına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Kamişçi ile araçta yolcu olarak bulunan Abbas K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Muhammed Kamişçi, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.