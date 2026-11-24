Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde BucakAntalya kara yolu üzerindeki Mustafa Konu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Sefa Erkmen (20) yönetimindeki 06 EPU 205 plakalı motosiklet ile Kadir G. (72) idaresindeki 07 BMK 93 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Engin Sefa Erkmen ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü Kadir G. de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Engin Sefa Erkmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.