Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mustafa Eren Baş idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil Burdur-Fethiye kara yolu Ali Kemal Erdem Bulvarı üzerinde Ömer Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Eren Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, araçlarda bulunan Ahmet A.A, Halil M.B, Mevlüt M.Ö, Hasan E.S. ve sürücü Ömer Ö. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baş'ın cenazesi ise morga götürüldü.
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