Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Bilim Merkezi'nde fizik temalı TÜBİTAK Bilim Kampı gerçekleştirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) yapılan açıklamaya göre, MAKÜ ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen bilim kampında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler uygulamalı fizik eğitimlerine ve bilimsel etkinliklere katıldı.

Bilim turizmi kapsamında gerçekleştirilen dört günlük programda katılımcılar, Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulunda düzenlenen eğitim ve etkinliklerle fiziğin temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldu.

Gençlerin bilimsel düşünme, araştırma ve keşfetme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampta, bölgenin kültürel mirasına yönelik ziyaret de gerçekleştirildi.

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Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ni gezen katılımcılar, burada yürütülen arkeolojik çalışmaları yakından görme fırsatı elde etti.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Salda Bilim Merkezi'nin kuruluş hedefleri doğrultusunda bilimsel çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Merkezin, Salda Gölü'nün bilimsel yönüyle tanıtılmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade eden Dalgar, şunları kaydetti:

"Bilim turizmi kapsamında Salda'yı daha fazla merak edilen, dünyaya daha güçlü tanıtılan, bilim dünyasının üzerinde daha fazla konuştuğu, araştırdığı ve yerinde görmek istediği bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK Bilim Kampı'nın da burada gerçekleştirilmesi, gençlerin bilimsel alanlara ilgi duyması ve merak ettikleri konuları yerinde öğrenmesi açısından büyük önem taşıyor."