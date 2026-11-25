Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Bucak ve Çavdır ilçelerinde 31 Ekim-20 Kasım'da operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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