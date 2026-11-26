Burdur'da inşaat malzemeleri yangına neden oldu
Burdur'da inşaat malzemelerinin yakılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burdur’da inşaat malzemelerinin yakılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Burdur merkez Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerinin yakılması sonucu çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yalnızca inşaat malzemelerinin yandığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.