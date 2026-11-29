Burdur'da eski sevgilisinin evine gelen adama, eski sevgilisi tarafından karanlık odaya saklanan kardeşiyle birlikte tuzak kuruldu. Başına tavayla vurularak etkisiz hale getirilen adamın cebindeki 36 bin lira gasp edilirken, olayla ilgili 2'si kadın 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren şüpheli, 'terbiyesiz adam' diyerek hakaret etti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Emek Mahallesi 22034 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (63), daha önceden gönül ilişkisi yaşadığı ancak yaklaşık 2 aydır da araları kötü olan S.S.T.'in arkadaşı E.Ö.T. tarafından telefonla arandı. Bunun üzerine H.A., S.S.T.'nin evine gitti. Burada bir süre ikilinin birlikte oturmasının ardından H.A., ışığı kapalı odaya yöneldiği sırada odada saklanan S.S.T.'nin kardeşi M.T. ile karşılaştı. M.T., elindeki tavayla H.A.'nın başına vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonrasında H.A.'nın pantolonunun cebinde bulunan 36 bin lirayı alarak evden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipler tarafından S.S.T., E.Ö.T. ve M.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan araştırmalarda bulunan 36 bin lira ise müşteki H.A.'ya teslim edildi.

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Kendisini görüntüleyen gazeteciye 'terbiyesiz adam' diyerek hakaret etti

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken adliye çıkışında E.Ö.T., kendilerinin görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. E.Ö.T., basın mensuplarına, "Ne çekiyorsun, millet ağlıyor burada. Terbiyesiz adam" diyerek hakaret etti.