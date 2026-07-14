15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi vücudundaki 20 şarapnel parçasıyla yaşıyor

BÜŞRA NUR YILMAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Abdurrahman Kafkas, 10 yıldır vücudunda kalan 20 şarapnel parçasıyla hayatını sürdürüyor.



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde oturan 33 yaşındaki Kafkas, darbe girişimi sırasında, ağabeyini ziyaret için bulunduğu Ankara'da televizyonda izlediği haberler üzerine Beştepe'ye gidip tankları engellemeye çalışırken yaralandı.



Vücuduna isabet eden ve "şeref madalyası" olarak taşıdığını ifade ettiği şarapnel parçalarıyla hayatını sürdüren Kafkas, her fırsatta gençlere darbe girişiminde yaşadıklarını aktarıyor.



- "Ölüyorum herhalde, bu iş burada bitti dedim"



Kafkas, AA muhabirine, 15 Temmuz sabahı Yozgat'ta olduğunu, işlerini hallettikten sonra Ankara'ya ağabeyinin yanına geçtiğini, televizyonda darbe girişimi haberlerini izledikten sonra AK Parti Genel Merkezi'ne gittiklerini söyledi.



Burada büyük bir kalabalığın toplandığını ve tekbirler getirerek beklediklerini anlatan Kafkas, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarafından beyaz saçlı, atletli birinin koştuğunu gördük ve 'Allah rızası için yetişin, tanklar külliyeye girecek.' dedi. Onu duyunca külliyeye doğru koşmaya başladık. Garip bir hissiyat, değişik bir atmosfer vardı. Herkesle anlaşmışız gibi, genci, yaşlısı, kadını, erkeği herkes bir arada terlikle, şortla gelen yaklaşık 30-40 kişi külliyeye doğru koşmaya başladık. Mesafe 2 kilometre vardır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki kavşakta polislerin kalabalığı durdurduğunu ve "Tehlikeli bölgeye geçiş yapıyorsunuz." dediğini aktaran Kafkas, kimsenin bu uyarıyı dinlemediğini ifade etti.



Kafkas, köşeyi döndükten sonra zırhlı araçları gördüklerini belirterek, "Onlar da bizi görünce havaya ateş açmaya başladılar, yaklaşmamızı istemiyorlardı. Biz diplerine kadar gittik. Saat 00.45 civarlarındaydı. Tekbir getirdik, bayraklar açtık." dedi.



Cep telefonuyla video çektiği sırada helikopterden ateş açıldığını dile getiren Kafkas, "Helikopterden, çok uzaktan zırh delici mermilerle üzerimize ateş açıldı. Başta ne olduğunu idrak edemedim. Öyle şiddetli bir gürültü koptu ki bütün o basınçla vücudumdaki organların aşağı bastığını hissettim. O kadar şiddetli bir patlama oldu. O esnada vurulmuşum." ifadelerini kullandı.



Kafkas, vurulduğunu bir süre sonra fark ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Yürüyorum ama kendi bacaklarım değilmiş gibi bir his kaybı oluştu. Kaldırıma oturdum, telefonumu cebimden çıkarmaya çalışırken yere kanlar aktığını gördüm. Vurulduğumu orada anladım. Bacaklarım şişmişti, ciddi bir şekilde kan kaybı yaşıyordum. Telefonu açmaya çalışırken ekran kan oldu, tuşlara basamadım. Sonra hafif gözlerim kararmaya başladı. 'Ölüyorum herhalde, bu iş burada bitti.' dedim. Hiçbir şey görememeye başladım. Sonra arkamdan koşan bir vatandaşımız, Harun abim bana yardım etti. Önce tişörtümü çıkardık, sol bacağımın arkasında çok büyük bir yara vardı, ona tampon yaptık. Sağ olsun, beni sırtına alarak 100 metre daha uzaklaştırdı ve emniyetli bir yere oturttu. Yolun karşısına geçip bir araç durdurdu, 3 kişi gelip beni araca bindirdiler ve hastaneye naklimi sağladılar."



- "İyi ki millet, devletine, cumhurbaşkanına sahip çıkmış"



Vücuduna 22 şarapnel parçası isabet ettiğini, sadece ayağındaki 2 parçanın yürümeye engel olacağı için alındığını belirten Kafkas, "Halimizden şikayet etme gibi bir lüksümüz yok. O gece şehit olan kardeşlerimiz, uzuvlarını kaybeden gazilerimiz var. Elhamdülillah, bizim onların yanında halimizden şikayet etme gibi durumumuz yok. Vücudumda 20 şarapnel parçası bulunuyor. Elbette zorlukları oluyor ama halimizden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Kafkas, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O gecenin acısı bu olayları yaşayanlar için taze, sanki dün yaşanmış gibi. Ülkemizin üzerine oynanan oyunları, yapılan kirli çalışmaları gördükten sonra bugün tekrar diyebiliyorum ki o gün iyi ki çıkmışım, iyi ki böyle bir abim varmış. O gün evde oturup çayımızı da içebilirdik. O, böyle bir refleks gösterdi, bana da gazilik nasip oldu. Çok duyguluyum. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, ülkemizi işgal girişimiydi. Allah korusun, bu darbe başarılı olsaydı bugün ülkemiz, bu durumda kesinlikle olamazdı. Etrafımızdaki ateş çemberi, ülkemizin etrafında yaşanan savaşlar ve bunların hiçbirinden zarar görmüyor oluşumuz. O gün gerçekten iyi ki çıkmışız, iyi ki millet, devletine, cumhurbaşkanına sahip çıkmış. Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki o gün vatan evlatları iyi ki varmış, iyi ki birbirlerine sahip çıkmış."



Yaşadığı olayları gençlere aktardığını belirten Kafkas, şunları kaydetti:



"Amacımız, geçmişten ders alarak ilerlemek. Geçmişte yapılan hataların tekrar yaşanmaması için gelecek nesillere özellikle söylüyorum, 15 Temmuz, izlediğiniz belgesellerden ibaret değil. Henüz üzerinden 10 yıl geçti. Bunu yaşayan insanlar halen aramızda çok şükür. Dilim döndüğünce gençlere, bu olayın ciddiyetini, ülkemizin üzerine oynanan oyunları, gerçekten bu işin arkasında kimler olduğunu, kimlerin yapmak istediğini, gözlerinin açık olması gerektiğini ve içerisinde bulundukları eğitim alanını en iyi şekilde tamamlamaları gerektiğini, bu olayı ülkemizde tekrar yaşamamak için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını, yaşadığımız olayları anlatarak özetle bir şekilde gençlere ders vermeye çalışıyoruz."



