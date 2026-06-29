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        58. Keles Kocayayla Kültür Şöleni 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek

        Bursa'nın Keles ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenecek "Keles Kocayayla Kültür Şöleni", Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        58. Keles Kocayayla Kültür Şöleni 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek

        Bursa'nın Keles ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenecek "Keles Kocayayla Kültür Şöleni", Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, şölenin yapılacağı tarihi Kocayayla'da basın toplantısı düzenledi. Başkan Doğru, Kocayayla'nın Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un nikahtan önce düğün alayı kurduğu tarihi bir mekan olduğunu hatırlatarak şölen programını paylaştı.

        Şölenin ilk günü "Fetihten Medeniyete 700. Yıl Keles Ulusal Fotoğraf Yarışması" sergisi açılacağını bildiren Başkan Doğru, restorasyonu tamamlanan Tarihi Yakup Çelebi Kültür ve Sanat Merkezi hizmete gireceğini aktardı. 4 Temmuz Perşembe günü ise Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un evliliğine atfen Yenişehir Yarhisar köyünden temsili gelin alma merasimi ve kına gecesi yapılacağını ifade eden Doğru, son gün de Kocayayla'da tarihi düğün merasimi canlandırılacağını belirtti.

        Şölen kapsamında çilek ve kiraz yarışmaları, Yörük Türkmen kültürü etkinlikleri, el sanatları ve çocuk atölyeleri düzenlenecek. Türk dünyasından (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) halk oyunları ekiplerinin katılacağı şölende Umut Akyürek ve Elif Avcı'nın da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne alacak.

        Kocayayla'nın altyapısını yenilediklerini belirten Başkan Ali Doğru, yatırımlarla ilgili şu detayları verdi:

        "Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Kocayayla'da elektrik hatlarını yer altına aldık, yolları asfaltladık ve piknik alanlarını yeniledik. Bölgeye toplamda 33 milyon liralık yatırım yaptık. Misafirlerimizden tek ricamız; yerlerde ateş yakmamaları ve çevreyi temiz tutmalarıdır."

        Kaymakam Burak Bozkurt Gürses de kültürel mirasın geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu organizasyona tüm vatandaşları davet etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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