"64. Uluslararası Bursa Festivali" 21 Temmuz'da başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu sene 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 21 Temmuz-10 Ağustos'ta tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.



Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 21 Temmuz'da Murat Karahan ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle başlayacak festivalde, aynı sahnede 24 Temmuz'da Derya Bedavacı, 28 Temmuz'da Poizi, 30 Temmuz'da Selçuk Balcı ve Koliva, 1 Ağustos'ta Emre Altuğ, 2 Ağustos'ta Fatih Erkoç, 3 Ağustos'ta Fettah Can, 6 Ağustos'ta Aslı Hünel, 7 Ağustos'ta Mustafa Keser, 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konser verecek.



Festival kapsamında 23 Temmuz'da Gölyazı Mahallesi'nde Bagjan Oktyabr "Ruh Terapisi" adlı konseriyle sahne alacak. Elif Sanchez ile Dilek Türkan ise 25 Temmuz'da İznik Roma Antik Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlerle buluşacak.



Ayrıca Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 4 Ağustos'ta "Cimri" ve 5 Ağustos'ta "Efsane Dinozorlar" oyunu sahnelenecek.



- Festival kapsamında 21 gün boyunca 14 etkinlik



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında, Bursa'nın tarihiyle, tabiatıyla ve medeniyet birikimiyle öne çıktığı kadar kültür ve sanat hayatıyla da Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu, kültür ve sanatı yılın belirli günlerine ya da belirli mekanlara sıkıştırmadan, yılın her dönemine ve kentin her noktasına yaymayı hedeflediklerini söyledi.



21 Temmuz'da başlayacak festival boyunca birbirinden değerli sanatçıların, sanatseverlerle buluşacağını dile getiren Biba, "Birbirinden özel konserler ve etkinliklerle yaz akşamlarımız kültür ve sanatla renklenecek. Festival kapsamında düzenlenecek 14 etkinlik ile 21 gün boyunca Bursalı hemşehrilerimizi sanatla buluşturacağız." dedi.



Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca haziran ayında 84 kültür sanat etkinliğine imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yaz boyunca şehrimizin farklı noktalarında konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle Bursa'nın sanat iklimini canlı tutacak, hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıca gerçekleştireceğimiz ilçe şenlikleri ile kültür ve sanatı ilçelerimizde ve mahallelerimizde vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz. İnanıyoruz ki sanatın olduğu yerde umut vardır, birlik vardır, kardeşlik vardır."



BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan da bu sene 64'üncüsünü düzenledikleri festivali köklü bir kültürel miras olarak yaşatmaya çalıştıklarını ve bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Birkan, bu sene de Uluslararası Bursa Festivali için büyük bir emek ve titizlikle hazırlandıklarının altını çizerek, "Her ayrıntıyı özenle değerlendirirken, hem yıllardır festivalimizin taşıdığı saygınlığı korumayı hem de Bursalıların bizden beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefledik. Çünkü biliyoruz ki Bursa, kültür ve sanata değer veren, nitelikli etkinlikleri sahiplenen ve bu alanda her geçen yıl daha yüksek beklentileri ortaya koyan bir şehirdir." diye konuştu.



Festivalin ana sponsoru Uludağ İçecek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl da şirket olarak, her zaman kültür ve sanatın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

