AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil olan gönüllüler armalarını aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi kapsamında, akredite olmaya hak kazanan 12 ekipten 538 gönüllüye armaları takdim edildi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AFAD'ın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "AFAD Akreditasyon Sistemi" sürecini tamamlayan ekipler için arma teslim töreni düzenlendi.



AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kurum olarak, bütünleşik afet yönetimi anlayışı içinde afetlere hem hazırlık hem müdahale hem de iyileştirme süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.



Kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve özel sektörden ekiplerin yetiştirilmesine önem verdiklerini anlatan Pehlivan, "Bu bağlamda gönüllülük önemli bir kavram. 2020'de çıkan yönetmeliğe istinaden gönüllülük esasıyla bir araya gelen ekiplere eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sonucunda da onları belli standartlarda, belli kriterlere, sınavlara tabi tutup sonrasında akreditasyonlarını gerçekleştiriyor, armalarını ve sertifikalarını takdim ediyoruz." diye konuştu.



Akreditasyon sürecinde 8 başlığın yer aldığı bilgisini veren Pehlivan, şunları kaydetti:



"Bunlar arama kurtarmadan aynı bağış ve depo yönetimi, barınma, beslenme gibi bir çok başlığı 8 başlığı içeriyor. Yakında sağlık başlığını da devreye sokmak suretiyle 9 başlıkta bu işlemlerimizi sürdüreceğiz. Bursa'da bugün itibariyle 12 ekip ve 538 üyenin akreditasyonunu gerçekleştirdik ve bununla birlikte Bursa'da toplam akredite edilmiş gönüllü ekip sayısı, 42'ye yükseldi ve toplam üye sayısı da bin 783'e yükselmiş oldu. Türkiye genelinde ise bugün itibariyle toplam 589 ekibe ulaştık ve bu ekiplerin üye sayısı da 19 bin 616'ya yükseldi. Bu konuda ilgi çok. Bu bizi memnun ediyor. Sırada bekleyen 266 ekibimiz daha var ki toplam da 8 bin 500 üyeye tekabül ediyor. Bu anlamda kapasitemizi her geçen gün artırma gayreti içerisindeyiz. Her geçen gün arama kurtarma personel sayımızı da artırıyoruz ki bugün itibariyle 160 bine ulaştı. Bunlar içerisinde gönüllerimiz, ayrı bir yer tutuyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde de bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Amacımız, afetlere hazırlıklı ekipler oluşturmak."



Pehlivan, bugün itibarıyla 1,6 milyon gönüllüsü olduğunu, 286 bin kişinin eğitimlerini online alarak "temel AFAD gönüllüsü" olduğunu, 88 bin kişinin de birebir eğitim alarak, "destek AFAD gönüllüsü" olduğunu ifade etti.



- "Arama kurtarma araçları da uçağa konuldu"



Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde dün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki depremin meydana geldiği bilgisinin ardından AFAD olarak süreci takip ettiklerini ve ilgili kurumlarla irtibata geçtiklerini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:



"Bugün itibariyle uçak yola çıktı. A-400M tipinde kargo uçağı. İçinde bizim AFAD ekipleri var, 38 AFAD personeli var. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE ve diğer sağlık hizmetlerini yürütecek olan bir ekip var. Kızılay'dan bir ekip var. AFAD'ın hem kurtarma hem insani yardım çalışmaları yapacak ekibi var. Toplam 46 kişi bugün itibariyle yola çıktı. Tabii ekip ekipmanlarıyla birlikte çıktılar. Arama kurtarma araçları da uçağa konuldu. Orada başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere ki akut dönemde buna çok ihtiyaç var, yerine getirecekler."



Pehlivan, bugüne kadar 84 ülkeyle insani yardım konularında çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Dünyanın neresinde bir mağduriyet varsa oraya hem ekiplerimizi hem insani yardımları gönderiyoruz. En son Venezuela'da yaşandı ve oraya ekiplerimiz gitti. Bundan sonra da orayla irtibat halinde neye ihtiyaç varsa onu öğrenip ki biliyoruz temel ihtiyaçları ama öncelik, tabii ki arama kurtarma. Depremde etkilenen insanların enkaz altından çıkarılması konusu. Devamında da yapılan çalışmalar konusunda yine zaten bilgi paylaşımında bulunacağız." ifadesini kullandı.



Törende, Vali Yardımcısı Salih Altun, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından, akredite olmaya hak kazanan 12 ekibe, armaları takdim edildi.

