Ayvalık'ta batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi.

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