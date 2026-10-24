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        Ayvalık'ta batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Ayvalık'ta batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

        Sahil Güvenlik botuna alınan kişiler, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

        Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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