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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu 8 Ekim'de açacak

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunu 8 Ekim'de devlet sanatçısı Gürer Aykal'ın şefliğinde, keman sanatçısı Valeriy Sokolov'un solistliğinde vereceği konserle açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu 8 Ekim'de açacak

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunu 8 Ekim'de devlet sanatçısı Gürer Aykal'ın şefliğinde, keman sanatçısı Valeriy Sokolov'un solistliğinde vereceği konserle açacak.

        Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda saat 20.00'deki 2026-2027 sezonu açılış konseri, Aykal'ın şefliğinde, keman sanatçısı Sokolov'un solistliğinde gerçekleştirilecek.

        Yeni sezonda Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların yanı sıra genç solistlere de yer verecek BBDSO, Bursa'da ilk kez seslendirilecek 13 eseri ve bir Türkiye prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

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        Orkestra, sezon boyunca çocuklara yönelik eğitim konserlerinin yanı sıra özel gün ve haftalar kapsamında anma ve kutlama konserleri de düzenleyecek.

        BBDSO'nun 2026-2027 sezonu, 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel film müzikleri konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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