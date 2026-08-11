Bursa Business School'un dünyada ilk 5 iş okulu arasına girmesi hedefleniyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından tarihi Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun dönüştürülmesiyle hayata geçirilen Bursa Business School'un uluslararası eğitim programları, zirveler ve sektörel buluşmalarla iş dünyasının küresel merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin tarihi geçmişine ve mimari mirasına dikkati çekti.

Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun Atatürk'ün talimatlarıyla Anıtkabir'in mimarlarından Ord. Prof. Dr. Emin Onat ve Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Leman Tomsu tarafından hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu belirten Burkay, tesisin 1940'lı yıllarda sağlık alanında çok büyük hizmetlerde bulunduğunu ancak daha sonrasında çöküntü haline geldiğini kaydetti.

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Burkay, tarihi yapıyı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek küresel bir merkez olarak yeniden işlevlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Paris Ticaret ve Sanayi Odası'nın dünyaca tanınan NEOMA Business School modelinden ilham alarak burayı Bursa Business School'a dönüştürdük. Merkezimiz, eğitim ve sağlık programlarıyla, ulusal ve uluslararası organizasyonlarıyla Uludağ'ın 365 gün yaşayan, 12 ay boyunca dünyanın her tarafından misafirlerini ağırlayabileceği bir dönüşüm merkezi oldu. Hedefimiz dünyadaki ilk 5 iş okulu arasına girmek."

Küresel ekonomide ve iş dünyasında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Burkay, şirketlerin bu değişime uyum sağlamalarının yeterli olmadığını, dönüşümü yöneten aktörler arasında yer almaları gerektiğini belirtti.

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Burkay, dünyadaki değişim sürecinin doğru okunması gerektiğine işaret ederek, "Bursa Business School, Bursa iş dünyasının değişen dijital dünyanın, yapay zekanın ve özellikle karbon ve yeşil dönüşümle birlikte gündemimize gelen birçok alanda hem şirketlerimizin hem idarecilerimizin bu değişimi doğru okuyarak en önemli aktörleri olması noktasında ortaya koyduğumuz vizyon projesidir." ifadesini kullandı.

Bursa Business School'un kısa sürede uluslararası dev organizasyonların ve iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa Business School, henüz ikinci yılında uluslararası ölçekte önemli organizasyonların merkezi haline geldi. NASA'nın Artemis II kapsamında gerçekleştirdiği insanlı ay görevinin pilotu Victor Glover'ın da aralarında bulunduğu 70 astronotu, Dünya Astronotlar Zirvesi kapsamında Bursa Business School'da ağırladık. Bugün şirketlerimiz toplantılarını ve çalıştaylarını burada gerçekleştirirken, ulusal ve uluslararası sektörel kongrelere de ev sahipliği yapıyoruz. Dirençli Kentler Zirvesi'nden yeşil dönüşüme, finansal ve dijital okuryazarlıktan yönetici gelişim programlarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bursa Business School artık eğitim, gelişim ve iş dünyası buluşmalarında önemli bir uluslararası merkez konumunda."

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Akademik kadronun oluşturulmaya başlandığını ve uluslararası üniversitelerle işbirliklerinin yapıldığının altını çizen Burkay, "Ülkemizin önde gelen 5 üniversitesiyle ve uluslararası düzeyde iş okulu alanında faaliyet gösteren önemli üniversitelerle işbirliği yaparak ortak sertifika programları düzenliyoruz. Bursa Business School yalnızca kendi coğrafyasında değil, dünyada da hak ettiği saygın konuma erişecek." diye konuştu.