Bursa Büyükşehir Belediyesi Gürsu'da 10 kilometrelik yolu yeniledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarafından Gürsu’da yaklaşık 10 kilometrelik yolda çalışma yapıldı. Gürsu’nun altı noktasındaki farklı güzergahlarda sathi kaplama işlemi yapıldı.

Gürsu Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak bölgedeki çalışmalarını yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İğdir Köyü ile Kazıklı Köyü arasındaki 4 kilometrelik bağlantı yolunu, Hasanköy İstiklal Mahallesi arasındaki 1,5 kilometrelik bağlantı yolunu, Kazıklıköyü Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik bağlantı yolunu, Adaköy’deki 1,2 kilometrelik Buzhane Sokak yolunu, Ağaköy’deki 300 metrelik yolu ve İstiklal Mahallesi’ndeki yaklaşık 1 kilometrelik yolu satih kaplama yaptı.

REKLAM

"Büyükşehirimize, ekiplerine ve Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz"

Bölgede tarım faaliyetlerinin yoğun olmasından dolayı mevcut yolun yenilenmesi konusunda görüştüklerini ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bölgemizde hem tarım alanları hem seralar var. Vatandaşlarımızın da ulaşım konforlarını sağlamak adına Bursa Büyükşehir Belediyemizle görüştük. Karşılıklı uyum ve çalışma ile ilçemizde toplamda 10 kilometre yolu satih kaplama yaptık. Tüm ekiplere ve özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte kırsalda ulaşım ağının güçlendirilmesi, vatandaşların güvenli ve kesintisiz yolculuk yapmaları hedefleniyor.