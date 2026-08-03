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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteği başvuruları başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği kırtasiye desteğine başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteği başvuruları başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği kırtasiye desteğine başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimin her kademesinde öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek kırtasiye desteği başvurularının 3-16 Ağustos tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.

        Kırtasiye desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin başvuru yapmasının gerektiği bildirilen açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan velilerin, kendi kimlik bilgileriyle başvuru yapabileceği, okul öncesi, anaokulu ya da açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lise öğrencisi için kayıt yapanların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerine daha kolay ulaşabilmeleri ve ailelerin eğitim harcamalarına katkıda bulunmak amacıyla desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Eğitime yapılan her yatırım, Bursa'nın ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum." ifadesini kullandı.

        Başvurular "www.bursa.bel.tr" adresi üzerinden yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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